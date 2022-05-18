19 Mayıs’ta eczaneler açık mı? 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık olacak mı? sorusu araştırılmaya başlandı. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu ve özel kurum hizmet vermeyecek. Peki yarın eczaneler açık olacak mı? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

SAĞLIK OCAKLARI 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

19 Mayıs'ta sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

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