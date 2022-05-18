  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Başarılı sunucu Müge Anlı ve programı ödüle doymuyor!

Başarılı sunucu Müge Anlı ve programı ödüle doymuyor!

Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan, ilgiyle takip edilen ve sabah kuşağında reyting rekorları kırarak milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ödüle doymuyor. Başarılı sunucu Müge Anlı “Yılın En İyi Kadın Sunucusu” seçilirken programı ise “Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı” kategorisinde ödül aldı.

18.05.2022, 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 14:43

Başarılı sunucu Müge Anlı ve programı ödüle doymuyor!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ödüllerine yenisini ekledi.


Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Proje Araştırma ve Geliştirme Topluluğunun bu yıl beşincisi düzenlendiği Vizyon Ödülleri'nde Anlı, iki kategoride ödüle layık görüldü. Müge Anlı "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" seçilirken programı ise "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" kategorisinde ödül aldı. Anlı bu ödülle birlikte üst üste beşinci defa En İyi Kadın Sunucu ödülüne hak kazanmış oldu.


Ödülünü üniversiteli gençlerden alan Anlı, "Gençlere güveniyor ve çok seviyorum. İyi ki varsınız." Diyerek teşekkür etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA