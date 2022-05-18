Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

'Bir Zamanlar Çukurova' 19 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 137'nci bölümüyle Atv ekranında olacak.
Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan, dördüncü sezonunda da ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. bölümüne dair detaylar...
'Bir Zamanlar Çukurova' 19 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 137'nci bölümüyle Atv ekranında olacak.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta neler olacak?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir.
Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder. Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.
Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır.
Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.
'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de Atv'de.