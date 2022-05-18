Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Bursa'da operasyon başlatıldı. Ekipler, DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'u yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu.

ARANAN PKK'LI TERÖRİST ANTALYA'DA TUTUKLANDI

HATAY İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990- 2010 yılları arasında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Çelik ve Murat operasyonlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katılan PKK'lı terörist S.H'yi, Antalya'da saklandığı adreste yakaladı. Hatay'a getirilen S.H. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.