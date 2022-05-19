19 Mayıs’ta ilk tören Anıtkabir’de!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs törenine katılarak Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Bakan Kasapoğlu, "'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.





Bakan Kasapoğlu gerçekleşen törende konuşma yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması:



"Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerinin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir.





Daha güçlü Türkiye idealine, işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara ümitle bakıyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."

BAKAN KASAPOĞLU KUTLAMA MESAJI DA YAYIMLADI

"Bağımsızlık ateşi 103 yıl önce bugün, Samsun'da yakıldı. Aziz milletimizin boyun eğmeyeceğini, hiçbir koşulda himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vesileyle milli bağımsızlığımız için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Onlar Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ettiler. Dün olduğu gibi bugün de bilimde, sporda, sanatta ve hayatın tüm alanlarında milli mücadele ruhunu taşıyan tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum.

Hedef; Atatürk'ün 10. Yıl Nutuk'unda çizdiği yöndür: 'Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartacağız.'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."