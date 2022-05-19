  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Şehit olan astsubayın adı göremediği oğluna verildi

Şehit olan astsubayın adı göremediği oğluna verildi

19.5.2022

Şehit olan astsubayın adı göremediği oğluna verildi
TUNCELİ' Ovacık'taki Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin'de dünyaya gelen oğluna, babasının adı verildi. Şehidin hamile eşi Melike Mutlu, 14 Nisan'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ailenin kararıyla, dünyaya gözlerini açan bebeğe babasının adı verildi. Şehidin oğlu, hem babasının ismini hem de onun erkek bebeği olursa vermek istediği Ayaz Alp adını yaşatacak. Büyük bir acı yaşadığını belirten Melike Mutlu, "Bebeğim için ayakta durdum. Babasını unutturmayacağız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA