Şehit olan astsubayın adı göremediği oğluna verildi

TUNCELİ' Ovacık'taki Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin'de dünyaya gelen oğluna, babasının adı verildi. Şehidin hamile eşi Melike Mutlu, 14 Nisan'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ailenin kararıyla, dünyaya gözlerini açan bebeğe babasının adı verildi. Şehidin oğlu, hem babasının ismini hem de onun erkek bebeği olursa vermek istediği Ayaz Alp adını yaşatacak. Büyük bir acı yaşadığını belirten Melike Mutlu, "Bebeğim için ayakta durdum. Babasını unutturmayacağız" dedi.

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