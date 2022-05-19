Yılan hikayesine dönen bir boşanma davası

ANTALYA'DA eczacı Ö.B. ile kendisine boşanma davası açan eşi İzmirli işadamı Mehmet B. arasındaki ceza davası yılan hikayesine döndü. Ö.B, kocasının kendisine silah zoruyla 3.5 milyon liralık çek imzalattığını iddia etti. İthalat ihracat işiyle uğraşan adam yurtdışı yasağı nedeniyle 6 milyon dolar zarar ettiğini öne sürdü. Savcı çek olayında silahla yağma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, Sulh Ceza Hakimliği de tanık beyanından yola çıkarak 5 ay sonra yeniden davanın açılmasına karar verdi.

SPİKERDEN KISKANIRDI

İzmirli işadamı Mehmet B. (53) ile eşi Ö.B. (56), 2018'de görkemli bir törenle Antalya'da evlendi. İzmir'de bir şirkette ithalat ihracat işleri yapan işadamı B. 3 yıl sonra, 'Televizyondaki haber spikeri kadınsa 15 dakikadan fazla haber izleyemiyorduk, beni onlardan bile kıskanıyordu' diyerek karısından boşanma kararı aldı. Kadın ise eşinin tehdit ve silah zoruyla kendisine 3.5 milyon liralık çek imzalattığını öne sürdü. Gözaltına alınan işadamı hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma sonunda hakaret, silahla yağma ve tehdit suçlarından ek kavuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararı verip, kasten yaralama suçundan da kamu davası açılmasına karar verdi.

'HUKUKSUZ YARGILAMA'

5 ay sonra Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği dosyada tanık olarak dinlenen bir taksi şoförünün ve kadının eski eşinden olan kızının beyanlarına dayanarak takipsizlik kararını kaldırıp, işadamı hakkında dava açılmasına karar verdi. Taksici ifadesinde, bir kadının eczane önünde 'çekimi ver, çantamı ver' diye bağırdığını, Mehmet B'nin de çantayı alıp aracının ön koltuğuna koyduğunu iddia etti. 3 ay sonra taksicinin iddia ettiği tartışmanın, eczanenin güvenlik kameralarınca tespit edilemediğini öne süren işadamı Mehmet B, eşinin kızının da çelişkili ifadeler verdiğini belirtti. B, "Sulh Ceza Hakimliği hiçbir delil yokken takipsizlik kararını kaldırdı. Davanın yeniden açılma kararı tamamen hukuksuzdur" dedi.

■ METİN BURMALI