Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Cuma

KOÇ: BAŞKALARININ yaşamını merak edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz.
Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 20 Mayıs Cuma günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 20 Mayıs günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: BAŞKALARININ yaşamını merak edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz.
Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.
BOĞA: DOĞAL yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. İsteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz.
Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜNLERDE, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize de yol açıyor.
YENGEÇ: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok iş yarım kalıyor. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan.
ASLAN: BUGÜN çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar olayların seyrini olumlu koşullandırıyor.
Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevrenizden destek var.
BAŞAK: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli.
TERAZİ: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
AKREP: BUGÜN, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerle duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.
YAY: SOSYAL çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde çok etkili olmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, ortama müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz.
Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.
KOVA: AİLENİZLE duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sempatik kişiliğinizin arkasında gizli yeteneğiniz var. Açığa çıktığı zaman, kendinizi enerjik hissediyorsunuz.
BALIK: BUGÜNLERDE, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz.