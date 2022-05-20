İnternette basit yollarla dolandırılabilirsiniz

DOLANDIRICILIK yöntemleri giderek gelişiyor. İnternetin avantajlarından yararlanmak üzere kullanılan yerlerin artmasıyla dolandırıcılara daha çok fırsat yaratıyoruz. Dolandırıcılar miras, çeşitli alışveriş sahtekarlıkları, sahte iş teklifleri, sahte çekilişler, piyangolar ve hatta flört sahtekarlığı gibi yaygın birçok yöntemle fırsatlardan yararlanıyor. Bunları bilmemize rağmen, neden hala bu oyunlara kanmaya devam ediyoruz?

DİJİTAL İZLER KULLANILIYOR

İNTERNET çalışma, öğrenme, eğlenme ve birbirimizle etkileşim kurma şeklimizi değiştirerek yaşamlarımızda devrim yarattı. Bu yeni dünyanın birçok olumlu yanı var. Ancak birçok tehlike de barındırıyor. Siber güvenlik şirketi ESET, dolandırıcıların tuzaklarına düşme nedenlerimizi inceledi, kandırılmamamız için önerilerde bulundu.

İNANDIRICI HİKAYELERİ VAR

BAZI dolandırıcılar, dijital ayak izinizden yararlanmak üzere sosyal medya başta olmak üzere çevrim içi hareketlerinizi izleyerek, sizinle ilgili mevcut ve görünüşte zararsız tüm verileri kendi avantajlarına kullanırlar. Dikkatli olmadığınız sürece, çevrim içi ortamda ne kadar çok etkileşim kurarsanız, sizin hakkınızda bilgi edinme ihtimalleri de o kadar yüksek olur. Sizi aldatmaları daha kolay olabilir. Birçok dolandırıcı, istenmeyen e-posta filtrelerinizi tetiklemeyebilecek makul hikayeler ve kişiler oluşturabilir. Acil durumlarla ilgili korkulardan yararlanmak da dahil olmak üzere, güncel olayları kendi çıkarları için kullanmakta hızlıdırlar.

BUNLARA DİKKAT!

BİLGİ BİRİKİMİ KARŞILIĞINI VERİYOR: Denenmiş ve test edilmiş teknikler ve taklit kişilikler genellikle titizlik ve özenle oluşturulur ve birçok kimlik avı e-postası incelikle hazırlanır, dolayısıyla dikkatli olmazsanız ilk bakışta bir şeylerin yanlış olduğunu büyük ihtimalle fark etmezsiniz.

ACELEMİZ VAR: Dolandırıcılar hemen harekete geçmeniz için üzerinizde büyük bir baskı oluştururlar, olayları iyice düşünmenizi istemez. Sınırlı bir süre geçerli olacak bir teklif ve aceleyle harekete geçmenizi gerektiren, aynı gün ödenmesi gereken bir fatura bu gibi durumlara örnek olabilir. Resmin bütününü düşünmeden ve mesajın yasal olup olmadığını doğrulamadan harekete geçebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce duraklayıp düşünün.

BEDAVA YEMEĞİ HERKES SEVER: Dolandırıcılar mali sorunlarınızı veya sadece kolay para kazanma arzusunu istismar eden birçok görsel, sahte bedava ürünler veya çok yüksek yatırım getirisi vaadi sunar.

OTORİTEYE İTAAT ETMEYE HAZIRIZ: İnsanlar, otorite konumundaki kişilere güvenme eğilimindedir. Dolandırıcılar genellikle bir devlet çalışanı, bir avukat, bir şirket yöneticisi veya belirli bir alanda uzmanlık sahibi kişileri taklit eder. Bunların hepsi bize güvenebileceğimizin öğretildiği insanlardır. Dolandırıcılar resmi görünmeye çalışır ve tanıyabileceğiniz şirket veya kuruluşların adlarını kullanır.

DİKKATİMİZ DAĞILABİLİR: Dolandırıcılıklar giderek daha sık hale geliyor ve kendinizi hasta, yorgun veya başka bir şekilde savunmasız hissettiğiniz bir günde biri sizi dolandırmaya çalışabilir. Hayatınızdaki daha önemli ve acil şeylerle ilgilenirken ayrıntılara daha az dikkat ederek olası risklere açık hale gelebilirsiniz. Dolandırıcılar, güvenlik açığınızı dahi algılayabilir ve bundan yararlanabilir.

DOLANDIRICILAR KARARLIDIR: Bir adım önde olabilirler. Siz bir telefon aramasının yasal olup olmadığını anlamaya çalışırken, aklınızı karıştırabilirler.

YARDIM ETMEKTEN HOŞLANIRIZ: Yardım taleplerini içeren hileler, bir dolandırıcıyla veya olduğunu iddia ettiği kişiyle empati kurmamızı sağlayabilir. Örneğin, kişisel trajedi veya genel acil durum hikayeleri etkili olmaya devam ediyor. Aklınızın bir köşesinde bunun doğru olmayabileceğini bilseniz bile yine de "her ihtimale karşı" yardım etme eğilimindesiniz. Dolandırıcılar, insanların kendilerini faydalı hissetmek istediğinin farkındadır.

DOLANDIRICILAR 'ACINIZI HİSSEDEBİLİR': Örneğin, bir aşk dolandırıcısıyla tipik olarak mesajlar yoluyla etkileşime girersiniz, bu dolandırıcılar güveninizi kazanmak, anlaşıldığınızı hissettirmek ve hatta ne kadar ileri gidebileceklerini test etmek amacıyla sizinle biraz vakit geçirebilir.

DOLANDIRILDIĞINIZDA NE YAPMALISINIZ?

1- Bir sosyal medya platformunda dolandırıcılık söz konusuysa destek merkezlerine başvurun, alışveriş dolandırıcılığı söz konusuysa hizmet sağlayıcıyla iletişime geçerek olayı ihbar edin ve yardım isteyin.

2- Parayla ilgili bir durum varsa, bankanızı arayın ve bu konuda onları bilgilendirin. "Ödül" kazanmak için herhangi bir ödeme yapmayın.

3- Size borsadan veya bir Bitcoin projesinden finansal kazanç vaat ediliyorsa, "vergilerinizi" önceden ödemeyin.

4- Dolandırıcının kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi durumunda tüm parolalarınızı değiştirin.

5- Sosyal medyadaki gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Fotoğraflarda ve yorumlarda sizi kimlerin etiketleyebileceğini sınırlayın.

6- Dolandırıcılığı ilgili otoritelere bildirin.

7- Son olarak asla bir dolandırıcılık kurbanı olmayacağınızı varsaymayın. Dolandırıcılık, ne kadar teknoloji meraklısı ve akıllı olunursa olunsun herkesin başına gelebilir.