Telefon yerine kitap gönderince 4 yıl yedi

ANKARA'DA yaşayan Ahmet H. internetten bir akıllı telefon siparişi verdi. Bin 700 liraya telefonu kendisine göndereceğini söyleyen Ahmet Eker, paranın bir kısmını aldıktan sonra mağdura cep telefonu yerine kitap gönderdi. 'Sahibinden. com' üzerinden tanıştığı şahısla 'Samsung' marka ikinci el bir cep telefonu için anlaşan Ahmet H. 500 lira kapora yolladı. Parayı alan Eker, Ahmet H'ye telefon yerine kargoyla kitap yolladı.

Olaydan sonra karşı tarafla iletiş kuramayan Ahmet H, birkaç gün bekledikten sonra suç duyurusunda bulundu. Durumu değerlendiren savcılık, Ahmet Eker hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırladı. Yozgat Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, 4 yıl hapis ve bin 20 lira para cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.