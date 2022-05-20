Uygulamalar ciro rekoru kırdı

ADJUST verilerine göre fintech, e-ticaret ve oyun sektörlerindeki uygulamaiçi ciro şimdiye kadarki en yüksek aylarını 2021 yılında yaşadı. Küresel mobil pazarlama analitiği platformu Adjust, her yıl hazırladığı Mobil Uygulama Trendleri raporunu yayınladı. Bu yılın raporu, mobil uygulamalardaki büyümenin 2021'de küresel olarak hızlanmaya devam ettiğini gösteriyor. GENELDE ARTIŞ YAŞANDI Endüstrinin son bir yıl içinde yaşadığı değişim ve pandemi kaynaklı sarsıntıların ardından uygulama ekosistemindeki kurulum ve oturumlar endüstri genelinde artarken Adjust verilerine göre fintech, e-ticaret ve oyun sektörlerindeki uygulama-içi ciro şimdiye kadarki en yüksek aylarını 2021 yılında yaşadı. Nisan ayında Apple'ın iOS 14.5 ve AppTrackingTransparency (ATT) çerçevesini kullanıma sunmasıyla birlikte mobil pazarlama endüstrisi, kullanıcı gizliliğini ve takibini yeniden ele almak zorunda kaldı. ATT onaylarına dair ilk tahminler, kullanıcıların yüzde 5'inin takibe onay vereceği yönündeydi. Adjust verileri ise Mayıs 2021'de %16 olan bu rakamın şu anda %25 civarında seyrettiğini gösteriyor ve oyun kategorisindeki uygulamalar için onay oranı %30'a ulaşmış durumda.

UYGULAMA VERİ SETİ

Adjust'ın en iyi 2 bin uygulamasının ve takip ettiği uygulamaların tümünün veri setini baz alan bu küresel rapor kurulumlar, oturumlar, uygulama içinde geçirilen zaman, kullanıcı tutma, reattribution oranları ve diğer metriklerin uzun vadeli küresel trendlerini analiz ediyor. Bu içgörüler, geliştiricilerin ve pazarlamacıların hedef kitlelerini ve uygulama ekonomisinin durumunu daha derinden anlamalarını sağlıyor. Adjust CEO'su Simon "Bobby" Dussart, "Geçtiğimiz yıl yaşanan zorluklarına rağmen, mobil uygulama ekosistemi gelişmeye devam etti ve uygulama pazarlama endüstrisinin ne kadar güçlü ve adaptasyona açık olduğunu gösterdi. Kullanıcılarla buluşmak için pazarlamacıların ve UA ekiplerinin veri odaklı stratejileri benimseyerek kullanıcı tutma oranını iyileştirmesi ve ayrıca yeni ve mevcut kullanıcıları bulmaya, attribute etmeye ve ölçümlemeye devam etmeleri gerekiyor" dedi.

HİSSE YATIRIMI VE KRİPTO UYGULAMALARINDA ARTIŞ

FİNTECH sektöründeki metrikler artış trendinde. Uygulama kurulumları yıllık bazda yüzde 34 ve oturumlar yüzde 53 yükseldi.

HİSSE yatırımı ve kripto uygulamaları, tüm fintech uygulama kurulumlarının sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 2'sini oluştururken, oturumların yüzde 17'sini ve yüzde 6'sını oluşturdu.

FİNTECH uygulamalarının uygulama içi ciroları, Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar tutarlı bir şekilde yükseliş trendindeydi ve Mart 2021, en yüksek performans gösteren ay oldu.

MOBİL e-ticaret en güçlü dönemini yaşıyor. E-ticaret uygulamalarının kurulumları 2021'de yıllık bazda yüzde 12 yükselirken Kasım ayı, yıllık ortalamanın yüzde 20 üzerine çıkarak en yüksek performans ayı oldu.

MAYIS 2021, E-ticaret kategorisinde, uygulamaiçi ciro açısından Adjust tarafından tespit edilen en yüksek değerlere sahip ay oldu.

HYPER casual oyunlar popülaritesini koruyor. Bu kategori yüzde 27'lik oranı ile oyun kurulumlarının en yüksek payını oluştururken, aksiyon oyunları ise yüzde 30 ile oturumlarda en büyük orana sahip.