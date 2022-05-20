Yol Arkadaşım Connect ile mobil ödemeler kolay

Fiat'ın Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla Fiat Servisleri ve Opet istasyonlarında geçerli "Mobil Ödeme" özelliği sayesinde, Connect üzerinden yapılacak ödemeler, araçtan inmeden temassız, hızlı ve Masterpass güvencesiyle gerçekleştirilebilecek. Fiat ve Mastercard, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir iş birliğine imza attı. Müşteri deneyimini ayrıcalıklı boyuta taşıyan, Egea'nın segmentinde ve Hafif Ticari Araç pazarında sunulan ilk ve tek bağlanabilirlik uygulaması olan Yol Arkadaşım Connect ile Fiat, kullanıcılarına mobilite deneyimlerinde kolaylık ve ödemelerde Masterpass altyapısıyla güvence sunmaya başladı.

ALANINDA BİR İLK OLDU

Fiat Yol Arkadaşım Connect, güncellenmeye ve yeni özellikleri ile müşteri deneyimini ayrıcalıklı kılmaya devam ediyor. Türkiye'de bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran tek marka olan Fiat; Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato'da kullanıma sunduğu Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle, bir ilki daha gerçekleştiriyor. Tofaş'ta geliştirilen sınıfındaki ilk bağlantılı araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect, şimdi de Fiat Servisleri'nde ve Opet istasyonlarında geçerli olan "Mobil Ödeme" özelliği ile kullanıcılarının hayatlarına kolaylık katıyor. Ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard tarafından sunulan global dijital ödeme ve kart saklama altyapı çözümü Masterpass aracılığı ile Fiat Yol Arkadaşım Connect üzerinden yapılacak ödemeler, temassız, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

POS OLMADAN ÖDEME

MOBİL Ödeme'de süreç; Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcısının, akaryakıt istasyonuna geldiğinde, yakıt alımını gerçekleştirmeden önce görevliye mobil ödeme yapmak istediğini belirtmesiyle başlıyor. Akabinde görevlinin Fiat Yol Arkadaşım uygulamasına gönderilmesini sağladığı bildirimle süreç devam ediyor. Uygulama üzerinden aracın yakıt dolumu takip edilebiliyor ve dolum tamamlandığında ödeme aşamasına geçiliyor.

KAZA ANINDA UYARI

FİAT Yol Arkadaşım Connect, kaza anında alınan veriyle merkeze uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezi kullanıcıyı arıyor. Talep doğrultusunda ambulans hizmeti gönderilebildiği gibi kullanıcıya ulaşılamaması durumunda aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti sağlanıyor. "Ducato Çocuk Alarmı" vesilesiyle de okul servislerinde çocukların unutulması nedeniyle yaşanabilecek talihsizliklerin önlenmesi hedefleniyor.