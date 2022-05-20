Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

TEDAVİ gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi, dün Hatay'da düzenlenen tören ile toprağa verildi. Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde, terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu. 24 yaşındaki şehit Şenel'in naaşı tören için Kırıkhan Şehitliği'ne getirildi. Şehidin kız kardeşi şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kırıkhan Şehitliği'ne defnedildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK'

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 4 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesinin etkin ve kararlı sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.