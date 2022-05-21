İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu yayınladı. İşte 21 Mayıs Cuma hava durumu...
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Mayıs cuma hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu yayınladı. İşte 21 Mayıs Cuma hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
İl merkezi ve kıyı kesimleri parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu