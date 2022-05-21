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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Mayıs cuma hava durumu...

21.05.2022, 08:51

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu yayınladı. İşte 21 Mayıs Cuma hava durumu...

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

İl merkezi ve kıyı kesimleri parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 21 Mayıs Cumartesi hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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