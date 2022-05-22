İzmir’de hava nasıl olacak? Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu yayınladı. İşte 22 Mayıs Pazar hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Dğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Maltya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Mayıs Pazar hava durumu...
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu yayınladı. İşte 22 Mayıs Pazar hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin güneybatısı ile Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORDU °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu