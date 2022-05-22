‘Kızım ölmesin geri gelsin bir daha görmek istiyorum’

ÇOCUKLARININ dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 992'nci günü geride bıraktı. 11 yıl önce 20 yaşındayken dağa götürülen kızı Suzan için Iğdır'dan gelen baba Aziz Kıyga da oturma eylemine dahil oldu. Dershaneye ders çalışmaya gittiği sırada kızının kaybolduğunu anlatan Kıyga, "Gittiğinde 20 yaşındaydı. Aileleri televizyondan gördüm ve geldim. Buradan kızıma sesleniyorum. Oranın bir faydası yok ve sonu ölümdür. Kızım ölmesin geri gelsin. Gözümle bir daha görmek istiyorum" dedi.

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