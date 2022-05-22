Kuzey Irak şehidi Erbaşı son yolculuğuna uğurlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Erbaşı'nın Amasya'daki baba ocağına acı haber önceki akşam verildi. Erbaşı'nın cenazesi, getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda yapılan askeri törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesine uğurlandı. Şehit Erbaşı, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

EREN ABLUKA OPERASYONUNDA 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELDİ

JANDARMA komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personelin görev aldığı Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay'da sürüyor. Operasyonlarda aralarında terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu toplam 12 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edilirken, yüzlerce mühimmat ve bomba da ele geçirildi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU'NDA ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

PENÇE-KİLİT Operasyonu'nda Kahraman Mehmetçik bir yandan teröristleri etkisiz hale getirirken, bir yandan da gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor. Alınan bilgiye göre, önceki gün operasyon bölgesindeki bir sığınakta 1 adet Doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin adet tüfek mühimmatı, 325 adet havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı ve 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi.