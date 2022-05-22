‘Panik yapacak bir durum yok’

MAYMUN çiçeği virüsü hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Türkiye özeli için panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi. Maymun çiçeği virüsü insanları endişeye sürükledi. Prof. Dr. Oğuztürk, "Maymun çiçeği virüsü yeni ortaya çıkan bir virüs değil. Asya, Avrupa ve Amerika'da vakaların bildirilmesiyle gündem oluşturdu. Vaka sayıları bir endemi ya da pandemi yapabilecek durumda değil. Bulaş özellikleri hızlı ve bulaştırıcılık insidansı çok yüksek değil. Kronik bir hastalığınız yoksa genel itibariyle hafif seyreden bir virüs. Vücutta ateş, sırt ağrısı, eklem ağrıları, halsizlik ve baş ağrısı olabiliyor. Bu tür lezyonları olan kişiler acil servise giderek profesyonel destek alabilir" dedi.

TESPİT EDİLMEDİ

ÖTE yandan sosyal medyada 'Türkiye'de maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi' paylaşımı yayılıyor. Ancak edinilen bilgilere göre Türkiye'de henüz virüs tespit edilmedi.