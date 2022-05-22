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Haberler Yaşam ‘Türkiye Çevre Haftası’ genelgesi

‘Türkiye Çevre Haftası’ genelgesi

22.5.2022

‘Türkiye Çevre Haftası’ genelgesi
TÜRKİYE Çevre Haftası ve etkinliklerini düzenleyen genelge, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl farklı bir temada, "Tek Bir Dünya" sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü; 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacak. Genelgeye göre; doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin her geçen gün giderek arttığı ülkemizde Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak.
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