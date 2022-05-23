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DGS başvuruları bitti mi? ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyenler sınav başvurusu ile ilgili detayları araştırıyor. 13 Mayıs tarihinde ÖSYM DGS için başvuruları almaya başlamıştı. Peki DGS başvurularında son gün ne zaman? DGS başvurusu nereden nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar? İşte detaylar...

23.05.2022, 15:19

DGS başvurusu ne zaman sona eriyor? DGS başvurusunda son tarih ne zaman? DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor? soruları sınava katılacaklar tarafından araştırılıyor. ÖSYM DGS ile ilgili detayları paylaştı. İşte DGS sınavına dair detaylar...

DGS başvuruları bitti mi? ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS başvuruları bitti mi? ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başladı ve 23 Mayıs 23.59'a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS başvuruları bitti mi? ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU SÜRESİ : 13-23 Mayıs 2022 (Ücret ödeme için son gün 24 Mayıs 2022)
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 03 Temmuz 2022, 10.15, 135 dakika
SINAV ÜCRETİ : 190,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Mayıs 2022 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.

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