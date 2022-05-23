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DGS başvuruları bitti mi? ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyenler sınav başvurusu ile ilgili detayları araştırıyor. 13 Mayıs tarihinde ÖSYM DGS için başvuruları almaya başlamıştı. Peki DGS başvurularında son gün ne zaman? DGS başvurusu nereden nasıl yapılır? DGS ücreti ne kadar? İşte detaylar...