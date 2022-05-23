Ece Erken o yoruma ateş püskürdü

Uzun bir süre aşk yaşayan Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çift, Haziran 2021'de dünyaevine girmiş ve evlilik haberini "Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
Sunucu Ece Erken'in 10 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan ve zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte olan bir pozunu paylaştı. Acılı sunucunun bir takipçisi ise paylaşıma "İlk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu. Ece Erken o yoruma sinirlendi ve adeta ateş püskürdü.
Uzun bir süre aşk yaşayan Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çift, Haziran 2021'de dünyaevine girmiş ve evlilik haberini "Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
Nikâh masasına oturduktan sadece yedi ay sonra Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışıyor.
"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK, ÖYLE KALACAĞIZ"
Geçtiğimiz ay eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası ile ilgili kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu sözleri söylemişti:
"Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla."
"OĞLUM İÇİN KANAT ÇIRPMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Yaşadıklarının ardından hayata dönmeye çalışan Ece Erken, geçtiğimiz hafta 44 yaşına bastı. Oğluyla birlikte doğum gününü kutlayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere duygusal bir not düşmüştü.
Erken, "Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım" ifadelerini kullanmıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrasında Ece Erken attığı her adımla gündeme geliyor. Reddi miras yapan ve soyadını da sosyal medyadan silen Ece Erken ölen eşiyle bir pozunu paylaştı. Erken paylaşıma "Bizimkisi bir aşk hikâyesi" yazdı.
Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık ilk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu. Ece Erken kendisine Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına kızdı ve paylaşıma şu yanıtı verdi:
"Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."
EKRANLARA DÖNÜYOR
Öte yandan Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Eşini kaybettiğinden beri psikoloğa gittiğini söyleyen ve güçlü kalmaya çalıştığını ifade eden ünlü sunucu, kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür etti.
Erken, bir takipçisinin; "Ekranlara dönmeni dört gözle bekliyorum. Ne zaman göreceğiz seni ekranlarda?" sorusuna da yanıt verdi. Bir çocuk annesi ünlü isim, ekranlara döneceği müjdesini; "Magazin programı değil. Görüşmeler var, az kaldı" sözleriyle duyurdu.