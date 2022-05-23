Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir’de hava nasıl olacak? 23 Mayıs Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı