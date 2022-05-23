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Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi.

AA

23.05.2022, 16:23

Emine Erdoğan’dan Türk mutfağı paylaşımı

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.

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