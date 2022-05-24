50 ilde toplam 114 örgüt üyesi daha yakayı ele verdi

TÜRKİYE'DE eylem arayışlarını artıran PKK/ KCK-PYD/YPG terör örgütü ile dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik geçtiğimiz hafta ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. PKK/KCK-PYD/YPG operasyonlarında 46, FETÖ/PDY operasyonlarında 49, DEAŞ operasyonlarında da 19 olmak üzere toplamda 50 ilde 114 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

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