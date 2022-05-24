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Haberler Yaşam 50 ilde toplam 114 örgüt üyesi daha yakayı ele verdi

50 ilde toplam 114 örgüt üyesi daha yakayı ele verdi

24.5.2022

50 ilde toplam 114 örgüt üyesi daha yakayı ele verdi
TÜRKİYE'DE eylem arayışlarını artıran PKK/ KCK-PYD/YPG terör örgütü ile dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik geçtiğimiz hafta ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. PKK/KCK-PYD/YPG operasyonlarında 46, FETÖ/PDY operasyonlarında 49, DEAŞ operasyonlarında da 19 olmak üzere toplamda 50 ilde 114 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.
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