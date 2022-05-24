FETÖ’nün dışişleri teşkilatına operasyon: 53 gözaltı kararı

ANKARA'DA FETÖ'nün dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin, örgütün haberleşme aracı ByLock'u kullandığı, ayrıca haklarında önemli deliller bulunduğu belirlendi. 48'i dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma nakil olan, istifa eden, 5'i ise aktif olarak çalışan toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. Ekiplerin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

ABD'DE 'YERİ BİLİNMEYEN' ARİF ERDEM GÖRÜNTÜLENDİ

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Arif Erdem, yıllar sonra ABD'nin New York şehrinde ortaya çıktı. Bir restoranda yemek yediği görünen Erdem'in ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu. Türkiye, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in ABD'den iadesini talep etmiş ancak yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi yerine getirilmemişti. Arif Erdem, yakalama kararının ardından ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıkmıştı. Firari Arif Erdem'in 2012- 2013 yıllarında FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.