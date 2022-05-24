Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

KOÇ: BUGÜN, eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık olacak.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 24 Mayıs Salı günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 24 Mayıs günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: BUGÜN, eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık olacak.
BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat çevrenizdeki olaylara da kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi de yargılıyorsunuz.
İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Babanızla ilişkileriniz gündem kazanıyor. İşbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.
YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var.
ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Çevrenizden destek göreceksiniz.
BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönlerinizle çözümler elde ediyorsunuz.
TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.
AKREP: DİSİPLİN size çok yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz..
Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz.
YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı kazanacaksınız.
OĞLAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün ise, enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz.
KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN bazı kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.
BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.