  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 24 Mayıs Salı günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 24 Mayıs günlük burç yorumlarınız...

24.05.2022, 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 09:10

KOÇ: BUGÜN, eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık olacak.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat çevrenizdeki olaylara da kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi de yargılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Babanızla ilişkileriniz gündem kazanıyor. İşbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Çevrenizden destek göreceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönlerinizle çözümler elde ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

AKREP: DİSİPLİN size çok yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz..
Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı kazanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

OĞLAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün ise, enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN bazı kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Salı

BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA