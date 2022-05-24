O ormanlar artık yemyeşil

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde İzmir, Muğla, Kütahya, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya'da geçmiş yıllarda yanan alanların yandıktan sonraki ve mevcut durumlarının fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımda, İzmir'de 2009 yılının Ağustos ayında yanan 956 hektarlık Seferihisar Doğanbey yangını ve 2017 yılının Nisan ayında yanan 98 hektarlık Foça Kızıldağ yangını yer aldı. İKİ alanın yangından sonra ve yakın zamanda çekilen fotoğrafları sevindirdi. İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince, Seferihisar'daki yanan alana 800 bin adet, Foça'daki yanan alana da 120 bin adet fidan dikildiğini ifade etti.