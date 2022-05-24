Son 1 hafta içerisinde bin 54 Afgan gönderildi

TÜRKİYE'NİN düzensiz göçle mücadelesi gerekli tüm tedbirler alınarak aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ülkeye yasa dışı şekilde giriş yapan, vize veya ikamet ihlali gerçekleştiren, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen, sahtecilik yapan ve kamu açısından tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı işlemleri etkin bir şekilde sürüyor.

6 YILDA 2 MİLYON 616 BİN KİŞİ

BU kapsamda, 2016 yılından itibaren şu ana kadar 2 milyon 616 bin 509 yabancının ülkeye girişi engellendi. 2022 yılındaki engelleme istatistiklerine bakıldığında ise toplam 153 bin 88 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği görüldü. Bu yıl Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 74 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerden 9 bin 829'u her ay 81 ilde eş zamanlı olarak icra edilen Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları kapsamında yakalandı. Son olarak 15-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'dan gerçekleştirilen 9 charter seferiyle geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına bulunan toplam 1054 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi. Bunlara ilave olarak önümüzdeki günlerde 1680 düzensiz göçmenin Afganistan'a yapılacak 12 seferle sınır dışı edileceği öğrenildi.