KAHRAMANMARAŞ'TA sünnet sırasında cinsel organı kesilen 4 yaşındaki çocuk tedavi için İstanbul'a nakledildi. Tedaviye ilişkin konuşan Doç. Dr. Süleyman Çelebi, "Bu bir sünnet faciası kesinlikle, sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş, gövdesinden zarar gördüğü içinde ağızdan bir doku alarak normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır" dedi.

"BİR AMELİYATTIR CİDDİYET İSTER"

KENT Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, okulların kapanmasıyla birlikte start alacak sünnet sezonu öncesinde ebeveynlere uyarılarda bulundu. Tunç Özdemir, ileri ve orta yaştaki erkeklerin sünnetle ilgili ortak anılarında "korku ve acı"nın yer aldığını söyledi. Kimilerinin berber tarafından sünnet edildiğini, kimilerinin çok ağrılı, kanamalı pansuman seanslarını anlattığını vurgulayan Doç. Dr. Özdemir, "Günümüz çocuklarına bu travmalar yaşatılmamalı. Sünnet bir ameliyattır. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, doğru şekilde yapılmayan sünnetin de önemli olumsuz sonuçları olur, çocuk hayatı boyunca bunun izlerini taşır" dedi.