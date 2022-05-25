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Haberler Yaşam Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka, aşı ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar…

AA

25.05.2022, 19:51

Türkiye’de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 705 bin 146 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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