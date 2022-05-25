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Haberler Yaşam “Yazıcıoğlu’nun helikopterinin bakımlarını yapmamışlar”

“Yazıcıoğlu’nun helikopterinin bakımlarını yapmamışlar”

25.5.2022

“Yazıcıoğlu’nun helikopterinin bakımlarını yapmamışlar”
BÜYÜK Birlik Partisi eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili Kahramanmaraş'ta görülen duruşmasından dönen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, mahkemede helikopter teknisyeninin itirafta bulunduğunu söyledi. Hayretler içerisinde kaldıklarını söyleyen Çayır, "Günü geçmiş, servise gitmesi gereken ve değişmesi gereken parçalar servise gitmemiş. Bakımı geçmiş bir helikopteri uçuşa yönlendirmişler. Sivil Havacılık bakımı yapılmamış bir helikoptere nasıl uçuş izni vermiş onu da anlamadık. 13 yıldır sonuca götürecek bir şey göremedik" diye Muhsin konuştu.
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