Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Perşembe

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek şey kendi sağlığımız.
Koşulların sürekli şarjınızı boşalttığı günlük hayatta stres atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 26 Mayıs Perşembe günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 26 Mayıs günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek şey kendi sağlığımız.
Koşulların sürekli şarjınızı boşalttığı günlük hayatta stres atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.
BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimleri bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz.
Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.
İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.
YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; fikir yürütmek için kendinizi koşullandırmayın.
ASLAN: Çalışma hayatınız ile iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın.
İpler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin.
BAŞAK: Sevdiğiniz ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozajını iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.
TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğe yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın.
AKREP: Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz.
YAY: Maddi konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Performansınızı yansıtacak konu ile ilgili gerekli ihtimamı göstermediniz.
OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymanız gerekmiyor. Esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.
KOVA: Hislerinizi; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşamak yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak.
BALIK: Asıl zor olanın iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkar tutumlar içinde bulunuyor ve his dengeleriniz alt-üst oluyor.