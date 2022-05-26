Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Altay, Mira ile çıkacağı bu yolculukla ilgili bilmediği şey ise bu yolculukta Altay'ı bekleyen sürprizler olduğudur. Altay ve Mira yolculuklarının sonunda Topal ile karşılaşırlar. Bu karşılaşma Mira'yı oldukça tedirgin eder. Topal'ın Altay ve Mira'nın karşısına çıktığını öğrenen Halit'in ise Topal'a vereceği yeni bir görev vardır.