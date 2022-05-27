Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

KOÇ: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak. Görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.
Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.
Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 27 Mayıs Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 27 Mayıs Cuma günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak. Görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.
Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.
BOĞA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek, aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Yine de dikkatli davranmalısınız.
İKİZLER: YENİ işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.
YENGEÇ: GEÇMİŞTE kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.
ASLAN: ONA karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşullara karşı önlem almanızı sağlıyor.
BAŞAK: PLANLADIĞINIZ seyahat için arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Fakat, detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.
TERAZİ: PARTNERİNİZLE ilgili anlaşmazlıklarda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. Bu şekilde davranmamalısınız.
AKREP: KENDİNİZE göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın gizli tepkilerini çekiyor. Görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.
YAY: BUGÜNLERDE sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermelisiniz. Her kafadan çıkan tavsiyelere de çok kulak veriyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh halinizde olumsuzluk var.
OĞLAK: KARŞILIKLI fikir paslaşması içinde olacağınız bir gün. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.
KOVA: KARŞI cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki, farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.
BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.