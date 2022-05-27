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Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 27 Mayıs Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 27 Mayıs Cuma günü yıldızınızın size mesajları…

27.05.2022, 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022, 08:56

KOÇ: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak. Görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.
Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

BOĞA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek, aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Yine de dikkatli davranmalısınız.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

İKİZLER: YENİ işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

YENGEÇ: GEÇMİŞTE kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

ASLAN: ONA karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşullara karşı önlem almanızı sağlıyor.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

BAŞAK: PLANLADIĞINIZ seyahat için arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Fakat, detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

TERAZİ: PARTNERİNİZLE ilgili anlaşmazlıklarda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. Bu şekilde davranmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

AKREP: KENDİNİZE göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın gizli tepkilerini çekiyor. Görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

YAY: BUGÜNLERDE sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermelisiniz. Her kafadan çıkan tavsiyelere de çok kulak veriyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh halinizde olumsuzluk var.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

OĞLAK: KARŞILIKLI fikir paslaşması içinde olacağınız bir gün. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

KOVA: KARŞI cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki, farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Cuma

BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.

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