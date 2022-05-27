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Haberler Yaşam Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Atv'de cumartesi akşamları yayınlanan, her bölümü ilgiyle izlenen ve merakla beklenen Kardeşlerim'in 54. bölümünde neler olacak? Fragmanları yayınlanan yeni bölüm izleyicileri yine ekran karşısında kilitleyecek. İşte yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in 54. bölümüne ilişkin detaylar...

27.05.2022, 13:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022, 13:37

Kardeşlerim'in yeni bölümü 28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 54.bölümüyle Atv ekranında olacak.

Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Eren kardeşler ile Şengül arasındaki ipler iyice gerilirken, bu durum kuzenlerin hayatına da yansır.

Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Suzan'la işbirliği yapan Nebahat ve Ayla, Akif'e karşı harekete geçerken; Akif de çaresizce borçlarıyla mücadele etmek durumundadır.

Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Gönül, Şengül'ün Asiyeler için yaptığı sinsi planı tersine çevirmek isterken, Sevgi Teyze de hiç beklemediği bir anda geçmişten gelen pişmanlığıyla karşı karşıya kalır.

Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Şengül'ün yaptıklarına dayanamayan Ömer'in yaptığı hamle ise, herkesi şoke eder.

Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!

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