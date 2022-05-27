Kardeşlerimin yeni bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in yeni bölümü 28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 54.bölümüyle Atv ekranında olacak.
Atv'de cumartesi akşamları yayınlanan, her bölümü ilgiyle izlenen ve merakla beklenen Kardeşlerim'in 54. bölümünde neler olacak? Fragmanları yayınlanan yeni bölüm izleyicileri yine ekran karşısında kilitleyecek. İşte yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in 54. bölümüne ilişkin detaylar...
Kardeşlerim'in yeni bölümü 28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 54.bölümüyle Atv ekranında olacak.
Eren kardeşler ile Şengül arasındaki ipler iyice gerilirken, bu durum kuzenlerin hayatına da yansır.
Suzan'la işbirliği yapan Nebahat ve Ayla, Akif'e karşı harekete geçerken; Akif de çaresizce borçlarıyla mücadele etmek durumundadır.
Gönül, Şengül'ün Asiyeler için yaptığı sinsi planı tersine çevirmek isterken, Sevgi Teyze de hiç beklemediği bir anda geçmişten gelen pişmanlığıyla karşı karşıya kalır.
Şengül'ün yaptıklarına dayanamayan Ömer'in yaptığı hamle ise, herkesi şoke eder.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!