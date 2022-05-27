Kaybolan miniği bulmak zor değil

Anne babalar, Find My Kids sayesinde, çocuklarının konumunu gerçek zamanlı olarak harita üzerinde adım adım, sokak sokak takip edebiliyor. Çocuklarının ev ya da okul gibi önceden belirlenmiş bir konuma ulaştığını uygulamanın gönderdiği mesajlarla anlayabiliyorlar. Böylece çocuğun nerede olduğundan emin olunurken, haritayı sürekli kontrol etmeye gerek kalmıyor. Çocuğun kaybolma riskinin de önüne geçilmiş olunuyor. Uygulama, çocuğun gittiği yerleri hafızasında tutuyor. Çocuğun ilgili konumlara giderken kullandığı rotaların kaydedilmesi, ebeveynlerin diledikleri herhangi bir tarihi seçerek çocuğun kullandığı yolları görebilmelerini sağlıyor. Böylece ihtiyaç duyduklarında çocuklarını belirli yerlerden geçmemesi konusunda da uyarabiliyorlar.

EKRANDA GEÇİRİLEN SÜRE

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Find My Kids kullanan anne babalar, çocuklarının kullandıkları uygulamaları ve ekran sürelerini kolaylıkla görebiliyorlar. Telefonda geçirilen sürenin ne kadarının sosyal ağlara, ne kadarının oyun oynamaya ayrıldığını takip edebildikleri gibi, çocuklarının şiddet veya tehlikeli içeriklere sahip oyun ve yayınlardan uzak kalmasını da sağlayabiliyorlar.

TEK TUSLA IMDAT ÇAGRISI

FİND My Kids sadece gelişmiş takip özellikleri ile değil, güvenliği ön plana alan bildirim özellikleriyle de öne çıkıyor. Örneğin, çocuğun telefonu sessize alınmış ya da çocuk telefona cevap vermiyor bile olsa yüksek sesle zilini çaldırmak mümkün. Çocuk, kendini güvende hissetmediği bir durumda, tek bir dokunuşla anne babasının telefonuna imdat çağrısı (SOS mesajı) gönderebiliyor. Find My Kids, telefonu olmayan çocuklar için GPS özellikli akıllı kol saatine yüklenerek de kullanılabiliyor. Uygulama App Store, Google Play ve App Gallery'den indirilebiliyor.

TİMUR SIRT