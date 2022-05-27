‘Organize işler’e eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını artırdı. Bu kapsamda turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştıran, devlet büyüklerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan, karşı çıkanları tehdit eden, suç örgütüne maddi menfaat sağlayan, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütleri ve onlara silah temin eden örgütler tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAH TEMİNİ

Tespitlerin ardından Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda harekete geçildi. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, İzmir, İstanbul, Mersin, Yalova, Adana, Antalya, Bursa, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde dün sabah saatlerinde eş zamanlı 'Müsilaj' kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü (ulusal suç örgütleri ile bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri) ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu içindeki toplam 315 şüpheliye yönelik yapıldı. Operasyon kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma', 'tefecilik', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı.

GEÇEN YIL DA YAPILMIŞTI

KOM ekiplerince geçen yıl turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerinde ve turistik diğer şehirleri kapsayan 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', yine geçen yıl 9 ilde 'Sahil Rüzgarı- 2' ve 30 ilde 'Tırpan' kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

İZMİR'DE ARANAN ŞAHISLARA BASKIN

İZMİR'DE, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Helikopter ve Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra 58 ekipten oluşan 144 polisin katıldığı baskınlarda 26 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ