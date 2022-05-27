Telefonun çocuk modu Düşyeri platformu

Çocuğunuzla yemek yerken en son ne zaman sohbet ettiniz? Genelde pek çok ailenin derdi pandemide artan şekilde yemekte bile çocuklarla sohbet edememek oldu. Bunun en önemli sebebi de artık telefon ve bilgisayar kullanımına sınır getirememek gösteriliyor. Oysa telefon ve tabletlerde çocuk modu gibi kullanılabilen Düşyeri uygulaması, dev bir çocuk eğitim platformu imkanı sağlıyor.

TELEFONU VERMEDEN DÜŞYERİ

Henüz çocuğunuza telefon vermemekte direnen bir aileyseniz, kendi telefonunuzu çocuğunuza vermeden önce Düşyerim uygulamasını yükleyerek işe başlayın. Düşyerim uygulamasını açtığınızda cihaz çocuk moduna geçmiş oluyor. Telefonda başka uygulamaları açamıyor. Böylece telefonda onayladığınız uygulamalar ve çocuklara özel bir YouTube uygulaması bulunuyor. Böylece çocuğunuzun kullandığı uygulamaları kontrol ederken kendi kişisel bilgilerinizi de güvene almış oluyorsunuz.

UYGULAMA DEĞİL PLATFORM

Düşyeri aslında uygulama değil, bir platform. Platformu kullanmaya başlayan aileler, uygulama içinde çocukları için bir profil oluşturuyor. Sonrasında ise profili oluşturulan çocuğa uygun olarak oyunlar, videolar, kitaplar ve YouTube videoları sunuluyor. Düşyeri kategorileri arasında kitap, Düşyeri TV, YouTube videoları, Pepee TV, öğrence, TV, müzik, meditasyon, şarkı ve uyku gibi seçenekler de yer alıyor. Platforma ait içerikler sürekli gelişiyor. Ancak platformun en güzel tarafı tüm bu uygulamaların çocuğun sahip olduğu kelime bilgisini zenginleştirecek bir bakış açısıyla seçilmiş olması. Yani detaycı anne babalar gibi özenli bir platform.

TELEFONU KAÇ YASINDA VERELİM?

AKILLI telefonu çocuklarına vermemek için direnen ailelerin önünde çetin bir sınav var. Çünkü pek çok aile bu konuda son derece özensiz. Üstelik çocuğunun 1 yaşından önce telefon kullandığı için övünenleri bile gördüm. Çocukların dikkatini çekecek son derece etkili bir cihaz var. Televizyon reklamları karşısında büyüyen neslin yerini YouTube ya da TikTok nesli alıyor. Haz duygusu oluşmadan, etrafıyla iletişim kurmayı bilmeden derin bir yalnızlığın farklı gelişen mahremiyet duygusu ile baş etmek zorundasınız. Çocuğun telefonla tanışma yaşını ne kadar geciktirirseniz, o kadar iyi olduğunu söyleyelim. Doğayla, hayvanlarla, arkadaşlarıyla iletişim kurmayı öğrenen çocukların en önemli gücü merakı tetikleyen hareket, gezmek ve okumak. İlk başta anne babanın okudukları ve sonra çocuğun keşfettikleri.

SINIR GETİRİRKEN KENDİNİZE BAKIN

ARMUT dibine düşer" sözü boşa söylenmemiş. Siz çocuğunuza "telefonu bırak", "bilgisayar başında oturmaktan yorulmadın mı?" diye yakınırken, çuvaldızı kendinize batırdınız mı? Tv karşısında ne kadar oturduğunuzu düşünün. Arkadaşlarınızla saatlerce telefonda konuşuyor musunuz? Ekranda saatlerce yazışıyor musunuz? Ebeveynlerin takıntıları var da çocukların olmaz mı? Önce nasıl örnek oluşturduğunuzu yanıtlayın. Eğer çocuk kaytarabileceğini öğrendiyse kuralları ihlal etmekten çekinmez.

TİMUR SIRT