35 bin 874 polis ve komiserin atama işlemi tamamlandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi. Buna göre, birinci bölgeden ikinci bölgeye 16 bin 957 personel, ikinci bölgeden birinci bölgeye 17 bin 24 personel, ikinci bölgeden ikinci bölgeye ise bin 893 personel atandı.

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