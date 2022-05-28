Hava Kuvvetleri’nin kadın şahinleri

TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16, "Fighting Falcon", diğer adıyla "Savaşan Şahin", Türkiye'nin gökyüzündeki en vurucu gücünü oluşturuyor. Terörle mücadelede etkin şekilde görev alan F-16'lar, 7 yılı aşkın zorlu eğitim süreci ile psikolojik ve fiziksel testleri başarıyla tamamlayan kadın savaş pilotlarının da kumandasında göklere yükseliyor. Bu pilotlardan biri de Balıkesir'de görev yapıyor. Türk kadınının gücünü semalara taşıyan pilot yüzbaşı, F-16 ile uçmanın kendisi için tutku olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 5 yıldır uçtuğunu dile getiren filonun tek kadın pilotu, çocukluğundan itibaren adrenalin ve heyecanı çok sevdiğini, lise yıllarına geldiğinde pilot olmaya karar verdiğini söyledi. Balıkesir'de okurken F-16 üssünden gelen jet sesleriyle büyüdüğünü belirten Yüzbaşı, "Mülakatlardaki uçuş eğitimiyle ilgili aşama benim için dönüm noktası oldu. Devletin başlangıç eğitim uçağıyla 7 sorti yapılması istendi. Babam bana kendi arabasını vermezken devletimiz bir uçak verdi. Unutamadığım an ise ilk yalnız uçuşum" diye konuştu.

DİĞER