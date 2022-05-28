İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu