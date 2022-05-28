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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Niğde, Ardahan ve Kars çevreleri, Edirne'nin kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Eskişehir'in batısı ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

28.05.2022, 09:03

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünun hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? 28 Mayıs Cumartesi hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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