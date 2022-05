KPSS başvuruları başladı! 2022 ÖSYM KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS başvuruları başladı. Sınava katılacak olan memur adayları başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İşte 2022 KPSS başvurusuna dair tüm merak edilenler...

ÖSYM DUYURDU: KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 14 Ağustos 2022, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL