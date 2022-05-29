Pençe-Kilit’te 18 PKK’lı ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

TERÖRİSTLERİN KIŞLIK SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

TUNCELİ'DE, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka- 7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle aralıksız sürüyor. Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri üçgeninde kalan terör örgütlerinin kış üslenmesi için kullandığı Ali Boğazı bölgesinde arazi arama-tarama faaliyeti yürüttü. İnsansız hava araçları ile patlayıcı madde arama köpeğinin de kullanıldığı aramada ağaçlardan kamufle edilen sığınak ile depo tespit edildi. Sığınakta çok sayıda silah, yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Sığınak imha edildi

CUDİ'DE TESPİT EDİLİP HAVADAN VURULDULAR

ŞIRNAK'IN Cudi Dağı'nda tespit edilen teröristler havadan vuruldu. Şırnak Cudi Dağı kırsalında dün sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Vurulma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yoğun duman görüldü.

MUŞ'TA EREN ABLUKA-13 OPERASYONU BAŞLATILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda, 150 gram patlayıcı madde, 1 makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 makineli tüfek mayonu, 1000 kök hint keneviri, 728 pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça kıyafet, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi

BİN GÜNDÜR EVLATLARI İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

DİYARBAKIR annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1000. gününe girdi. Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eyleme katılan anne Necibe Çifçi, "1000 gündür evlat nöbetindeyiz, 1000 yıl da geçse evlat nöbetini terk etmeyeceğiz. Eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

EVLADINI istediğini dile getiren Çifçi, "Yeter artık o kirli ellerini bizim üstümüzden çeksinler. Oğlumu bana versinler. Oğlumu 9 ay karnımda taşıdım, doğurdum, büyüttüm, 16 yaşına getirdim. O hain HDP ve PKK evladımı elimden aldı. Biz 1000 gündür burada mücadele ediyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.