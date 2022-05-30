Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Pazartesi

Koç: Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.
Haftanın ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 30 Mayıs Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 30 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumlarınız sizlerle...
Koç: Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.
Boğa: Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız her türlü çalışmaların alt yapısında sosyal yapınızın etkisi çok büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.
İkizler: Akıllıca uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz. Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınız için karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir. Bugün randevularınızı ertelemeyin.
Yengeç: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Bugün daha güvenli hareket etmelisiniz.
Aslan: Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz.
Başak: Bugün işinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.
Terazi: Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız.
Akrep: Duygusal yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Dostlarınızın yakın gelişmelerini çok iyi takip ediyorsunuz.
Yay: Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım edebiliyorsunuz.
Oğlak: İletişim konusunda size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz. Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.
Kova: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edeceksiniz ancak özel zevkleriniz için fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz.
Balık: Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine beklemeyi yeğlemelisiniz. Bu dönem yolculuklar söz konusu olacaktır.