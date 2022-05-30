Kardeşlerim’in Emir’i Enes Demirkapı: Restoranda çalışırken keşfedildim!

"TATLI BİR PSİKOPATLIĞI VAR"

Emir karakterinde seni çeken ne oldu? 'İlk sahneyi okuduğumda etkilendim' diyorsun ya…

Tatlı bir psikopatlığı vardı. Değişik tripleri olabileceğini düşündüm. Beslendiği yerleri kurgulamıştım kafamda. Ailesini, kendi güvenli alanını korumak isteyen bir karakterdi. Tehlike gördüğünde de çirkinleşebilen bir karakterdi. Bunlar beni etkiledi.

Dizide sürekli bir karakter sirkülasyonu var. Dinamizm mi katıyor sence senaryoya, yoksa biraz çorba mı oluyor her şey?

Bence çok ince bir çizgi bu. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla yeni karakterlerle diziler bambaşka bir yöne doğru gidebiliyor, evrimleşebiliyor. Elde malzeme varken yeni bir şey aranmamalı. Ama eldeki malzeme bitince tabii ki bir arayışa girilmeli.

"GENÇLİK ENERJİSİ İŞİN PÜF NOKTALARINDAN BİRİ"

Dizinin genç bir kadrosu var. Sence bu yüzden mi çok izleniyor? Yoksa senaryo, ekip, hikâye hepsi bir bütün mü?

Hepsi bir bütün. Ama geçmişe de dönüp baktığımızda lise işleri hep tutmuştur. Çünkü herkesin lise döneminde yaşadığı değerli, unutulmaz anıları vardır. Bu projelerde de kendinden bir şeyler bulur seyirci. Gençlik enerjisi de işin püf noktalarından biri tabii.

Sonradan dâhil olduğun için sen çabuk adapte olabildin mi ekibe?

Hem yaşadım hem yaşamadım. 35. bölümde dâhil oldum ekibe. Diziye yeni dâhil olan 3 kişiden biriydim. Yaren ve Ilgaz ile birlikte yeni bir grubumuz oldu. Oraya ısınmamızı hızlandırdı. Çok zor olmadı. Tatlı bir geçiş sağladı.