Karneler ne zaman alınacak? 2022 Okullar ne zaman kapanacak?

Tatil planı yapanlar okulların kapanış tarihini araştırıyor. Öğrenci ve veliler karnelerin ne zaman dağıtılacağını ve okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre karnelerin verileceği tarih de belli oldu. İşte 2022 okulların kapanış tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.



İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE 1 MİLYON ÖĞRENCİ HEDEFİNİN YARISINA 5 AYDA ULAŞILDI

MEB'den yapılan açıklamada, mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sunulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının 159 binden 502 bine ulaştığı belirtildi.

Böylece yıl sonuna kadar 1 milyon vatandaşı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefinin yüzde 50'sine 5 ayda ulaşılmış olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrencinin okurken aylık 1276 lira, üç yılın sonunda kalfa olanların da 2126 lira civarında ücret aldığı aktarıldı.

Bu ücretlerin tamamının devlet tarafından karşılandığını ve tüm öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalandığı bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek olup yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor. Mesleki eğitim merkezlerine talepte 73 bin 264 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı birinci, 62 bin 713 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 44 bin 479 öğrenci ile yiyecek içecek hizmetleri üçüncü sırada yer aldı. Elektrik elektronik teknolojisi 37 bin 106 öğrenci ile dördüncü ve moda tasarım teknolojisi 36 bin 169 öğrenci ile beşinci sırada yer aldı."