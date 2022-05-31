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Haberler Yaşam Bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu

Bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA

31.05.2022, 20:57

Bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 734 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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