Damada 55 kiloluk madeni para taktılar

İncirliova'da esnaflık yapan Cihan Eroğlu (29) ile Cansu Akkurt (27), kır bahçesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Damadın arkadaşları Necati Kaman, Şahin Madan, Volkan Aytekin ile Levent Aytürk, düğünde takı merasimi bittikten sonra sahneye el arabası ile içerisinde 50 kuruş ile 1 liralık madeni para bulunan 4 çuvalla geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Damadın arkadaşları, üzerinde 'Bozdur bozdur harca' ile 'harca harca bitmez' yazısı da bulunan el arabasıyla sahnede tur attı. Geçen yıl dünya evine giren arkadaşına 5 liralık banknotlardan 60 metre uzunluğunda takı takan damat Cihan Eroğlu'na arkadaşları ise 55 kilogram ağırlığındaki 6 bin 200 lira parayı taktı.

Geçen yıl da benzer şakayı arkadaşına yaptığını ifade eden damat Eroğlu, "Aslında böyle bir şey bekliyordum. Geçen sene arkadaşın düğününde beşlik banknot dolamıştık. Yine de şaşkınım şu an. O bir liraları nerede harcayacağım bilmiyorum. Her gittiğimiz yere birlik bırakacağız artık" dedi. Gelin Akkurt da "Çok şaşkınız ama çok mutlu da olduk. Farklı bir şeydi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE