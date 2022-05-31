Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Salı

KOÇ: BAZI günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında olan gezmelerinizde fazla para harcamaları yapıyorsunuz. Sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 31 Mayıs Salı günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 31 Mayıs günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: BAZI günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında olan gezmelerinizde fazla para harcamaları yapıyorsunuz. Sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor.
BOĞA: KÜÇÜK olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜN talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.
YENGEÇ: TERCİHLERİNİZİ yanlış kullanmamalısınız. Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuz etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor.
ASLAN: BOZULAN sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalısınız. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz.
BAŞAK: İŞ yaşamınızda çok fazla tedirgin davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması ise sizi başarıya daha kısa sürede götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak oldukça iyi bir davranış.
TERAZİ: HER şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Çalışkan bir kişiliğe sahipsiniz.
AKREP: AŞK sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Bugünlerde şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
YAY: İYİ niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor.
OĞLAK: ÇEŞİTLİ dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmekte yarar var. Zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacak.
KOVA: GÖRÜŞLERİNİZİ kabul ettirmek konusunda çok inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler sizi rahatsız etmiyor, yarattığınız bazı anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor.
BALIK: PARASAL konularda da şansınız size yardım edebilir. Fakat, şansınızı da zorlamadan, dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili sizden beklenen konuyu hatasız sonuçlandırmaya bakın.