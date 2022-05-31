Kabin memuru çift birbirini havada kutladı

YAKLAŞIK 23 yıldır kabin memurluğu yapan Burçin ve Cem Işıksaçan çifti, "Dünya Kabin Memurları Günü" için havadan kutlama mesajları kaydederek, birbirlerini ve meslektaşlarını tebrik etti. Bu özel gün Türkiye'de 1999'dan bu yana kutlanıyor. İkisi de kabin amiri olduğ için birlikte uçamadıklarını söyleyen Burçin Işıksaçan, "Biz uçuş personeli düzensiz saatlerde düzen kurabilmeyi çok iyi başarabiliyoruz. Fakat uçuş kısıtlarıyla birlikte (pandemi) eşim ve ben normal düzene alışmakta zorlandık" diye konuştu.

DİĞER